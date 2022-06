Macron, Scholz et Draghi à Irpin, une des banlieues dévastées de Kiev

Comme d’autres dirigeants étrangers venus à Kiev avant eux, MM. Macron, Scholz, Draghi et Iohannis ont déambulé dans les rues d’Irpin, où les stigmates des bombardements sont omniprésents.

Les dirigeants ont posé à leur guide des questions sur le retour des habitants de la ville et les travaux de reconstruction prévus, avant de visionner une vidéo de quelques minutes montrant Irpin il y a trois mois, au plus fort des combats.

Sur les murs d’un bâtiment détruit, on pouvait lire "Make Europe Not War" ("Faites l’Europe, pas la guerre"). Une inscription que Macron a vue et commentée: "c’est le bon message (...) c’est très émouvant de voir ça", a-t-il déclaré.

Irpin, aux portes nord-ouest de Kiev, a été le théâtre de violents affrontements entre Russes et Ukrainiens dans les premiers jours de l’invasion russe fin février. L’armée russe a rapidement pris le contrôle de cette banlieue aisée, entourée de pins, qui comptait 60.000 habitants avant la guerre, qu’elle a ensuite occupée tout le mois de mars.

Kiev accuse depuis les forces russes d’avoir commis des crimes de guerre à Irpin et dans les villes voisines de Boutcha et Borodianka, après la découverte de centaines de cadavres de civils dans ces localités après le retrait de l’armée russe fin mars.

Des enquêtes internationales sont en cours pour déterminer les coupables sur ces crimes de guerre dont les Ukrainiens accusent les forces russes.