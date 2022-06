Disparition de deux hommes en Amazonie: ce que l’on sait

Qui sont les disparus?

Né près de Liverpool, en Angleterre, Dom Phillips, 57 ans, collaborateur régulier du journal britannique The Guardian, vit au Brésil depuis 15 ans.

Passionné d’Amazonie, à laquelle il a consacré des dizaines de reportages, il se trouvait dans la région depuis plusieurs jours dans le cadre de recherches pour un livre sur la préservation de l’environnement dans la région.

Lors de cette expédition, il était guidé par Bruno Pereira, 41 ans, expert de la Funai, organisme chargé des affaires indigènes au Brésil, et défenseur reconnu des droits des autochtones.

Il avait été par le passé coordinateur de l’antenne régionale de la Funai à Atalaia do Norte, ville proche de la frontière péruvienne vers laquelle les deux hommes se dirigeaient en bateau quand ils ont été vus pour la dernière fois.

Son travail en faveur des peuples autochtones lui a valu de nombreuses menaces de groupes criminels qui sévissent dans la région.

Les deux hommes sont mariés et Bruno Pereira est père de trois enfants.

Dans quelles circonstances ont-ils disparu?

Dom Phillips et Bruno Pereira ont été vus pour la dernière fois le matin du dimanche 5 juin, quand ils quittaient la localité de Sao Gabriel, à quelques heures de bateau de leur destination, Atalaia do Norte.

Ils voyageaient dans un bateau neuf, avec suffisamment d’essence pour le trajet.

Ils ont disparu dans la Vallée de Javari, près de la deuxième plus grande réserve indigène du Brésil, où vivent 26 peuples autochtones, dont 19 dans un isolement total.

Cette région difficile d’accès est située au coeur de la forêt amazonienne, à la triple frontière entre Brésil, Pérou et Colombie, où l’Etat a très peu d’emprise et où sévissent des gangs qui mêlent narcotrafic et crimes environnementaux tels que la contrebande de bois et la pêche illégale.

Quels sont les résultats des recherches à ce jour?

Les pires craintes se sont confirmées: un suspect a reconnu avoir enterré leurs corps et des "restes humains" ont été retrouvés sur les lieux des recherches.

"Nous avons obtenu les aveux du premier des deux suspects arrêtés (...) qui a raconté en détail comment le crime a été commis et nous a dit où les corps avaient été enterrés", a expliqué à la presse à Manaus (Nord du Brésil) le chef de la police fédérale de l’Etat d’Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes.

Le policier a indiqué que le suspect, un pêcheur de 41 ans nommé Amarildo da Costa de Oliveira, avait reconnu avoir participé au "crime", mais sans préciser son rôle.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances et le mobile du crime, comme le rôle exact d’Oliveira. "Il y a eu une confrontation, au début (Oliveira) a affirmé que (les deux hommes avaient été tués) par arme à feu", a poursuivi M. Fontes sans plus de détails. Il n’a pas exclu de nouvelles arrestations.

Oliveira, surnommé "Pelado" et arrêté le 7 juin, a été amené mercredi par la police sur les lieux où il dit avoir enterré les corps pour leur montrer l’endroit précis.

Des témoins ont dit l’avoir vu passer à vive allure à bord d’un bateau allant dans la même direction que l’embarcation de Dom Phillips et Bruno Pereira, avant leur disparition.

Le deuxième suspect, Oseney da Costa de Oliveira, dit "Dos Santos", a été arrêté mardi, "soupçonné de participation à l’affaire", selon la police fédérale. Selon le site G1, ce serait le frère du premier suspect.

Même si "Dos Santos" nie avoir participé au crime, "nous avons des preuves à son encontre et des indices concernant une autre (troisième) personne sur lesquels nous investiguons", a dit M. Fontes.

"Des excavations ont été effectuées sur place, les fouilles vont continuer, mais des restes humains ont déjà été retrouvés", a ajouté M. Fontes. "Dès que nous aurons pu vérifier grâce à l’expertise qu’il s’agit bien de restes des corps de Dom Phillips et Bruno Pereira, ils seront restitués aux familles".