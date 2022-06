Covid: quel rebond là où les sous-variants BA.4 et BA.5 sont passés?

Le sous-variant BA.2 d’Omicron est devenu la branche la plus active en Belgique et ailleurs, mais ce n’est qu’une question de jours avant qu’un remplaçant ne devienne dominant. Chez nous, BA.5 connaît une croissance importante et devrait rapidement devenir le plus fréquent , lit-on dans un rapport diffusé sur le site de l’UZ Leuven sur la surveillance génomique du SARS-CoV-2 en Belgique.

Ce sous-variant ne semble pas différer fortement des précédentes versions d’Omicron. L’OMS pointe que la protection offerte par les anticorps est plus faible face à BA.5 que pour BA.1 (la première version d’Omicron). Mais sans que l’infection ne soit plus grave pour autant. "Les données actuellement disponibles (sur BA.5) ne suggèrent pas de différence dans la gravité de la maladie par rapport au BA.1", indique l’organisation.

Quelle vague avec Omicron BA.4 et BA.5?

Au Portugal ou en Afrique du Sud, la vague due aux derniers sous-variants (BA.4 et BA.5) est en phase descendante et donne un aperçu de ce qu’il s’y est passé.

À l’ouest de la péninsule ibérique, la vague de cas est montée deux fois moins haut qu’au début de l’année (graphique en haut à gauche), alors que le variant Delta était en train de céder sa place à Omicron.

En soins intensifs, on voit que le nombre de patients est monté sans dépasser les précédentes vagues et se stabilise (graphique en bas à gauche).

En revanche, les décès sont en croissance (bas à droite), mais leur nombre semble vouloir ralentir lorsqu’on zoome plus précisément sur cette période pour observer les derniers jours. On reste bien en deçà de ce que le Portugal a connu début 2021, avec six fois plus de décès à ce moment.

En Afrique du Sud, les vagues du coronavirus se sont ressemblé… jusqu’aux deux dernières dues à Omicron. Le dernier pic a vu les sous-variants BA.4 et BA.5 gagner du terrain, provoquant une hausse des cas détectés, avec un plus haut le 11 mai dernier.

Les admissions à l’hôpital (graphique en haut à droite) ont grimpé, sans exploser comme auparavant. La vague a également été beaucoup plus contenue en soins intensifs. C’est encore plus vrai au niveau des décès dus au Covid.

Sur le continent européen, où Omicron est dominant, on peut raisonnablement penser que l’arrivée de BA.4 et BA.5 provoquera le même genre de mouvement.

Les experts se montraient d’ailleurs plutôt rassurants. "Le risque de complications et d’hospitalisation est beaucoup plus faible qu’il y a quelques mois ou un an", a affirmé le virologue Steven Van Gucht la semaine dernière .

Même son de cloche chez Yves Van Laethem , porte-parole interfédéral Covid. "On vient de quitter une vague liée aux BA.1 et BA.2. En Afrique du Sud, ils ont connu cette même vague il y a plus longtemps. Notre immunité induite, qui est plus récente, et le fait qu’on soit en saison d’été devraient être suffisants pour repousser ces sous-variants qui semblent, de toute façon, moins défavorables".

"En Afrique du Sud et au Portugal, où les vagues de BA.4 et BA.5 se terminent, on constate qu’elles sont restées relativement modérées par rapport aux précédentes, alors que ces pays n’ont pas eu de vague BA.2. La situation reste favorable, une très bonne immunité s’est bâtie dans la société", ajoute Emmanuel André, médecin microbiologiste et chercheur belge.

Pour l’instant, le mot d’ordre est donc toujours vigilance, mais pas de préoccupation majeure.