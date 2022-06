Carte Covid: la situation se dégrade lourdement en France, statu quo en Belgique

Pas de quoi changer pour autant la situation du pays sur la carte Covid actualisée, publiée ce jeudi par le centre européen de prévention et de contrôle des maladies. La situation ne change pas en Flandre et à Bruxelles et reste au rouge clair.

La Wallonie reste au gris. Ce qui signifie que le taux de tests se situe en dessous de 600 pour 100.000 habitants. C’est le cas aussi aux Pays-Bas et à l’Est du continent.

Ailleurs en Europe?

En France métropolitaine, le rouge foncé domine maintenant largement le pays, contrairement à la semaine passée, où il se limitait seulement à la région parisienne.

Nos voisins luxembourgeois restent également en rouge foncé.

En revanche, la situation s’améliore encore en Espagne et en Italie où les zones rouge clair recommencent à apparaître sur la carte publiée par l’ECDC. Le Portugal , déjà au rouge foncé dans le dernier bilan, ne change pas de couleur.

Amélioration également du côté de l’Irlande du Nord, qui passe au jaune cette semaine.