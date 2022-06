L’Otan invite le président Zelensky au sommet de Madrid

"Il (M. Zelensky) est, bien sûr, le bienvenu pour venir en personne. Si ce n’est pas possible pour lui, il s’adressera à nous par vidéo-conférence", a ajouté M. Stoltenberg.

"Les dirigeants (des pays de l’Otan) sont extrêmement engagés en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine", a assuré M. Stoltenberg, soulignant que le sommet de Madrid démontrerait cette solidarité "non seulement par des mots mais aussi par des actes".

M. Zelensky s’était déjà adressé par vidéo-conférence aux chefs d’État et de gouvernement alliés lors de leur dernier sommet en mars, convoqué après le déclenchement de l’offensive russe contre son voisin.

Lors du sommet de Madrid, les dirigeants alliés doivent, selon M. Stoltenberg, décider de la poursuite du soutien à Kiev pour permettre aux forces armées ukrainiennes de faire la transition entre le matériel datant de l’époque soviétique encore largement utilisé dans les combats contre l’armée russe et des équipements modernes, comme une partie de ceux fournis par l’Occident.

Les alliés souhaitent également améliorer l’interopérabilité entre les forces de l’Otan et l’armée ukrainienne.

Les ministres de la Défense doivent rencontrer mercredi soir leur homologue ukrainien Oleksiï Reznikov, ainsi ceux de Suède et de Finlande - deux pays candidats à l’adhésion - et de Géorgie ainsi que le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

M. Reznikov doit donner un "update"de la situation alors que la guerre est en cours depuis près de quatre mois.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Anna Maliar, a affirmé mardi que Kiev n’a reçu qu’"environ 10% des armes" qu’elle réclame à ses partenaires occidentaux pour lutter face à l’armée russe.