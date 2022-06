«La France va cramer cette semaine»: le journaliste météo de BFMTV s’agace au sujet de la canicule (vidéo)

Quelques minutes plus tôt, il venait de faire le point sur les chaleurs qui attendent les Français dans les prochains jours.

«On rentre dans le dur du sujet»

"On rentre dans le dur du sujet, avec des températures qui vont devenir dangereuses", dresse-t-il. Avant de poursuivre: "Vendredi après-midi, des pointes à plus de 40 °C sont attendues dans le sud-ouest et surtout, des régions qui ne sont pas habituées à ces fortes chaleurs vont être concernées par des températures anormalement élevées". Il mentionne alors les pointes à 40 °C attendues entre Nantes et Angers, ou encore 38 °C en Ile-de-France samedi.

«Arriver en plateau et dire «la France va être concernée par une nouvelle canicule…», je pense que ça ne marche plus»

Ce changement de ton n’est pas passé inaperçu par les journalistes présents en plateau. "Votre ton a changé, votre vocabulaire a changé", lui fait-on remarquer. "Il nous fait peur", glisse même une journaliste. Marc Hay, lui, dit en vouloir en finir avec le ton monocorde habituel. "Arriver en plateau et dire "la France va être concernée par une nouvelle canicule…", je pense que ça ne marche plus. (…) Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine."

Marc Hay estime " qu’il faut changer notre manière de parler de ça, parce que ça n’imprime pas. Il faut que les gens se rendent compte que ce qui est en train de se passer n’est que la face cachée de l’iceberg", poursuit le journaliste météo.