"Cet espace est excentré et délimité, le long de la digue, par une signalétique et une ligne d’eau. Ce n’est pas un coin fréquenté par les baigneurs et les estivants", a expliqué Nathalie Soriano, conseillère municipale déléguée au tourisme et à la protection animale.

Certains chiens interdits

Cependant, il existe des restrictions puisque tous les canidés doivent être tenus en laisse et ceux appartenant à la deuxième catégorie, tels les Rottweiller et Tosa, doivent être muselés, détaille Var Matin.En revanche, les canidés de première catégorie (type American Staffordshire terrier comme les pit-bulls ou les boerbulls) sont interdits d’accès.

Il sera impératif pour les propriétaires de ramasser les déjections canines puis de les jeter dans des poubelles dédiées. Enfin, il sera également interdit de faire jouer ou courir avec les chiens sur la plage ou dans l’eau afin de ne pas gêner les "usagers de la cale de mise à l’eau située à proximité", cite Var Matin. En voilà une belle idée, non?