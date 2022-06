Procès Depp-Heard: Amber Heard évoque des témoins payés et un verdict tronqué par les réseaux sociaux

Le 1er juin dernier, Heard a été condamnée à payer 10 millions de dollars de dommages et intérêt à Johnny Depp , le jury estimant qu’elle s’était rendue coupable de diffamation en écrivant dans le Washington Post qu’elle était une victime de violences conjugales. "Comment peuvent-ils faire un jugement, comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Ils sont restés assis dans ces sièges et ils ont écouté plus de trois semaines de témoignage incessants de la part d’employés payés (ndlr: par Johnny Depp)", a-t-elle réagi.

L’actrice pense que la bataille était perdue d’avance. Les réseaux sociaux étaient en faveur de Johnny Depp, et ils ont clairement influencé le verdict final, selon elle. "Même quelqu’un qui est sûr que je mérite toute cette haine, même si vous pensez que je mens, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire qu’il y a eu une représentation équitable sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez me dire que ça a été équitable."

Malgré ce verdict "tronqué" par les réseaux, l’ancienne épouse de Johnny Depp dit ne pas en vouloir à la communauté de l’interprète de Jack Sparrow. "Je les comprends. C’est un personnage aimé. Les gens ont l’impression de le connaître. C’est un acteur fantastique",a -t-elle précisé.