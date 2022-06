Législatives en France: les scores des célébrités dans leur circonscription

Aymeric Caron

Présenté sous l’étiquette NUPES dans la 18è circonscription de Paris, Aymeric Caron est une des seules personnalités publiques de la société civile à accéder au second tour. Arrivé en tête avec 45,05% des voix, il affrontera dimanche 19 juin le candidat de la coalition présidentielle Pierre-Yves Bournazel arrivé en deuxième position avec 35,57% des voix.

Passé par Canal +, France télé et Europe 1 au cours de sa carrière, c’est en tant que chroniqueur dans l’émission de Laurent Ruquier On est pas couché de 2012 à 2015 qu’Aymeric Caron s’est fait connaître du grand public. Militant des causes écologistes et animalistes, il a fondé son propre parti Révolution écologique pour le vivant (REV) en 2018.

Laurent Baffie

L’ancien chroniqueur des émissions de Thierry Ardisson à la repartie et à l’humour acéré, est éliminé au premier tour dans la 3è circonscription de Paris. L’humoriste se présentant pour la parti animaliste n’a récolté que 2,18% des suffrages exprimés. Ses chances étaient maigres face au député sortant Stanislas Guérini, actuel ministre de la Transformation et de la fonction publique et président de La République en marche (LREM), fraîchement renommé Renaissance. Celui-ci a terminé deuxième tandis que la candidate de la NUPES Léa Balage El Mariky est arrivée en tête avec 38,66% des voix. Aucun des 400 candidats du parti animaliste n’a réussi à se qualifier pour le second tour.

"Vous n’aimez pas la politique, votez pour les animaux" était le slogan de campagne de Laurent Baffie pour sa première candidature aux législatives. Le célèbre chroniqueur s’était déjà présenté aux élections européennes en 2019 tout en soutenant l’association de défense des animaux L214.

Gérald Dahan

L’humoriste et animateur de radio, Gérald Dahan, est passé à 507 voix du second tour. Candidat sous les couleurs de la NUPES, il est arrivé en troisième position dans la 2è circonscription de Charente-Maritime derrière les candidats d’Ensemble et du Rassemblement National. Gérald Dahan a tout de même recueilli 21,1% des voix.

L’imitateur spécialiste des canulars téléphoniques avait déjà tenté sa chance aux élections législatives de 2017 sous la bannière de La France Insoumise dans les Hauts-de-Seine. Il n’avait obtenu que 8,3% des voix à l’époque.

Charles Consigny

Charles Consigny a échoué aux portes du second tour en arrivant à la troisième place. ©BARBEREAU Bernard – FTV

Avocat et ancien chroniqueur de l’émission de France 2 On est pas couché , comme Éric Zemmour et Aymeric Caron, Charles Consigny n’est pas parvenu à accéder au deuxième tour. Arrivé à la troisième place avec 13,7% des voix dans la 4è circonscription des Yvelines, il se présentait sous la bannière des Républicains. Les candidates d’Ensemble et de la NUPES devront se départager le siège de député dimanche 19 juin.

À 32 ans, l’intervenant régulier de l’émission Les Grandes Gueules de RMC avait apporté son soutien à la candidate des Républicains Valérie Pécresse pour les élections présidentielles d’avril dernier.

Francis Lalanne

Grande désillusion pour Francis Lalanne qui est éliminé dès le premier tour des législatives. Les électeurs lui ont préféré les candidates Caroline Colombier (RN) et Sylvie Moncœur (Ensemble) qui s’affronteront au second tour. Le chanteur de variété de 63 ans se présentait sous l’étiquette “France Libre” et n’a récolté que 2,12% des voix dans la 3è circonscription de la Charente.

"Francis Lalanne, votre député, animaliste, écologiste, souverainiste, France Libre" était écrit sur son affiche de campagne. Ces dernières années, l’artiste s’était érigé en soutien et porte-parole des gilats jaunes et du mouvement antivax. Le chanteur de On se retrouvera a déjà brigué sans succès un siège de député en 2007 dans le Bas-Rhin et en 2017 dans l’Essonne.

RachelKeke

"La lutte paye, et c’est dans les urnes que l’on peut s’exprimer," a célébré Rachel Keke à l’annonce des résultats. La gouvernante de l’hôtel Ibis des Batignolles à Paris s’est qualifiée haut la main pour le second tour des législatives. Candidate pour la NUPES, elle est arrivée à la première place dans la 7è circonscription du Val-de-Marne avec 37,22% des voix. Pour obtenir le siège de députée à l’Assemblée, elle devra l’emporter sur la candidate Ensemble et ancienne Ministre des sports Roxana Maracineanu.

Rachel Keke s’est fait connaître en menant pendant 23 mois la lutte d’une cinquantaine de femmes de chambre du deuxième plus grand Ibis Hotel de France. Contrats précaires, cadences de travail infernales et heures supplémentaires non payées étaient parmi les raisons de leur mobilisation. Après presque deux années de lutte dont huit mois de grève, les femmes de chambre avaient obtenu gain de cause.

Bruno Attal

Celui que les journalistes du média d’investigation StreetPress surnommaient dans un article “ Le flic qui murmure à l’oreille de Zemmour” a échoué dans la 14è circonscription du Rhône en récoltant seulement 5,38% des voix. Ce sont les candidats Idir Boumertit (Nupes) et Yves Blein (Ensemble) qui seront à départager lors du second tour. Parachuté dans la circonscription pour Reconquête, l’ancien policier n’a pas réussi à convaincre. Aucun candidat du parti d’Éric Zemmour n’est présent au second tour.

Ancien policier et Youtubeur, Bruno Attal s’affiche régulièrement avec des figures de l’extrême droite comme les youtubeurs Papacito et Baptiste Marchais. Habitué de l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, il s’est fait connaître au moment de l’affaire Michel Zecler en novembre 2020. Bruno Attal avait alors défendu les policiers accusés de l’agression du producteur de musique.

Isabelle Seguin

Les fans de l’émission de survie s’en rappellent, Isabelle Seguin a remporté Koh Lanta en 2003. Près de 20 ans plus tard, elle s’est présentée dans la 4è circonscription de l’Ain pour la coalition présidentielle Ensemble. Arrivée quatrième au premier tour avec 16,20% des voix, elle ne participera pas au second tour de sa circonscription qui verra s’affronter les candidats du Rassemblement National et des Républicains.

Agée de 60 ans aujourd’hui, l’ancienne hôtesse de l’air était l’une des deux gagnantes de la troisième édition de Koh Lanta . Elle avait déjà tenté d’être investie par La République en marche en 2017 mais sans y parvenir.