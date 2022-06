ÀMarseille, des militants anti-croisières ont bloqué le «plus gros paquebot du monde» (vidéo)

Plus de 6 000 passagers se trouvaient à bord du paquebot bloqué à bord du Wonder of the Seas, et plus de 2 000 étaient dans le second bateau bloqué, le MSC Orchestra.

Les navires ont finalement pu accoster au port de Marseille avec près de deux heures de retard.

«Des actions concrètes»

La vingtaine de militants écologistes des collectifs Stop Croisières et Extinction Rébellion voulait dénoncer la pollution de l’air provoquée par cette industrie des croisières et ses navires XXL. Les militants attendent des "actions concrètes".