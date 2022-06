Hier dimanche, la température dans le sud du pays oscillait encore autour de 40°C par endroits.

Selon l’AEMET, la cause de cette vague de chaleur est liée à une masse d’air chaud en provenance de l’Afrique du nord. Les prévisions tablent sur un maintien de cette canicule jusque mercredi au moins.

« On observe une recrudescence des épisodes de canicule durant le mois de juin, explique Ruben del Campo, porte-parole de l’Institut météorologique espagnol dans un reportage diffusé par BFMTV. Entre 1975 et 2010, cinq épisodes de ce type ont été recensés.Entre 2011 et 2022, on en a eu six. »

En 2021, les températures avaient déjà dépassé la barre des 40°C dans certaines villes espagnoles. Et 2022 devrait également être une année très chaude.