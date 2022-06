Le second tour s’annonce difficile pour la NUPES

Les résultats sont serrés. L’union des principaux partis de gauche et la coalition de partis de centre-droit derrière Emmanuel Macron, Ensemble, ne sont séparées que de quelque 21 000 voix sur les 23 millions de votants pour ce premier tour . La NUPES risque cependant de subir un déficit de voix lors du second tour. Pour Daniel Boy, directeur de recherches émérite de Science Po, l’organisation des candidatures de gauche en est la principale explication. "Dans les élections précédentes, il y avait plusieurs candidats de gauche. Lorsqu’il y en avait un qualifié pour le second tour, les autres, soit se désistaient parce qu’ils avaient des accords entre eux, soit ils ne pouvaient pas accéder au second tour. Les électeurs qui avaient voté pour un parti de gauche au premier tour, qui n’était pas représenté au second tour, allaient se repositionner sur le candidat de gauche présent au second tour," développe-t-il. "Là ce n’est pas le cas. Globalement il n’y a qu’un candidat de gauche par circonscription. Théoriquement, il n’y a pas de réserve. La question, c’est d’où vont venir les voix pour le second tour pour les candidats de la NUPES?"

La politologue Janine Mossuz-Lavau, auteure du livre Le clivage droite-gauche: Toute une histoire paru en 2020 envisage une possibilité pour répondre à cette question. "La NUPES peut avoir des réserves de voix chez les abstentionnistes. Ceux qui n’y sont pas allés en se disant je ne vais pas m’aplatir devant Mélenchon. Dans certaines circonscriptions, si c’est en opposition à des candidats du Rassemblement National ou de La République en Marche, ils peuvent y aller quand même en donnant une chance supplémentaire à l’opposition." Les candidats du parti présidentiel bénéficieront quant à eux probablement d’une sorte de "barrage anti-Mélenchon" comme évoqué dans plusieurs médias français lundi matin de la part des électeurs de droite.

L’enjeu du vote des jeunes

Le vote des jeunes pourrait-il faire basculer le résultat du second tour? Aux élections présidentielles, 31% des 18-24 ans qui avaient voté, ont choisi Jean-Luc Mélenchon selon un sondage Ipsos-Sopra Steria. Aux législatives, 69 % des 18-24 ans se sont abstenus mais 42% de ceux qui ont voté ont choisi la NUPES selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur.

Selon Daniel Boy, les chances sont maigres à cause d’un désintérêt des jeunes pour les élections législatives. "À cette élection, il y a un grand déficit de votes des jeunes comme si, une fois la présidentielle passée, ça ne valait pas le coup d’aller voter aux législatives. Dans toutes les hypothèses qui sont faites, il n’y a pas de sondages qui indiquent la NUPES majoritaire au second tour. Les quelques jeunes qui ont voté, et ceux qui n’ont pas voté, peuvent se dire que ce n’est pas la peine d’aller voter car de toute façon il n’y aura pas de majorité NUPES à l’Assemblée."

Ce découragement peut toutefois être mis en perspective. Habituellement, le parti qui gagne la présidentielle remporte assez facilement les législatives qui suivent . "Cette fois-ci ce n’est pas la règle", commente Daniel Boy. "Macron aura probablement une majorité relative, mais il n’est pas en train de l’emporter largement. Ça veut dire que les électeurs ne sont pas tout à fait convaincus de l’élection de Macron. Il y a plus de dissidences que dans les élections précédentes par rapport au président élu."