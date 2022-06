USA: «Bébé Holly» retrouvée vivante 41 ans après sa disparition

Celui-ci remonte à janvier 1981, quand les corps d’un homme et d’une femme, apparemment victimes d’un homicide, ont été retrouvés dans une zone boisée de Houston, au Texas. Pendant quarante ans, ils sont restés sans identité.

Les avancées de la généalogie génétique ont permis, en 2021, de mettre un nom sur ces victimes: il s’agit de Tina et Harold Clouse, un couple originaire de Floride qui avait une petite fille, Holly.

C’est cette dernière qui vient juste d’être retrouvée. Elle "a été informée de l’identité de ses parents biologiques et a rencontré virtuellement des membres de sa famille biologique pour la première fois mardi", a précisé Brent Webster.

Selon lui, elle avait été abandonnée dans une église d’Arizona et élevée dans une famille qui n’est "pas soupçonnée dans l’enquête".

Deux femmes recherchées

En revanche, la police recherche "deux femmes s’identifiant comme membres d’un groupe religieux nomade" qui l’ont déposée dans cette église.

"Elles portaient de longue robes blanches, marchaient pieds nus et ont dit que leurs croyances impliquaient de séparer les hommes et les femmes, d’être végétarien et de ne pas utiliser d’objet en cuir", a décrit le procureur.

Or, la famille des Clouse avait été contactée, en décembre 1980 ou janvier 1981, par une femme se présentant comme "soeur Susan".

Elle avait assuré que le couple avait rejoint sa secte, voulait couper les ponts avec l’extérieur et se débarrasser de ses possessions matérielles. Elle avait offert aux parents de Harold Clouse de leur ramener leur voiture, moyennant finance.

Ces derniers avaient contacté la police. Quand deux ou trois femmes en robe blanches étaient arrivées avec le véhicule, les agents les avaient arrêtées, mais aucun procès-verbal n’a pu être retrouvé, selon Brent Webster, appelant le public "à l’aide" pour remonter le cours de l’histoire.

En attendant, la famille Clause s’est réjouie d’avoir retrouvé Holly. "C’est un réel soulagement de savoir qu’elle va bien et a une bonne vie", a commenté sa tante Cheryl Clouse citée dans un communiqué.