Une audition de Trump dans l’enquête sur ses pratiques fiscales fixée au 15 juillet

Donald Trump et ses deux enfants, Donald Jr et Ivanka, "comparaîtront pour témoigner à partir du vendredi 15 juillet et jusqu’à la semaine suivante, à moins qu’un sursis ne soit accordé par la cour d’appel de New York", écrit le juge Arthur Engeron dans le document signé par les parties.

L’enquête ouverte depuis 2019 porte sur de possibles fraudes dans les pratiques fiscales de la Trump Organization, qui comprend immeubles, propriétés de luxe, hôtels et golfs notamment.

Elle se déroule en parallèle d’une autre enquête, pénale, du procureur de Manhattan, dans laquelle la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, ont été inculpés de fraude fiscale et ont plaidé non coupables.

L’enquête civile avait accéléré en janvier quand Letitia James avait annoncé avoir réuni des "preuves significatives qui laissent penser que Donald J. Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé nombre d’actifs", afin d’obtenir des bénéfices économiques.

Concrètement, elle soupçonne la Trump Organization d’avoir "frauduleusement" surestimé la valeur de certaines propriétés lorsqu’elle demandait des prêts à des banques et d’en avoir sous-estimé d’autres auprès du fisc afin de payer moins d’impôts.

Letitia James, que le camp Trump accuse de vouloir mener une "chasse aux sorcières" politique, avait obtenu le 17 février qu’un juge ordonne à l’ancien président et à ses enfants d’être entendus, mais le républicain a exercé de multiples recours depuis.