Au total, 4.816.923 Ukrainiens ont été enregistrés comme réfugiés dans 44 pays européens depuis le 24 février, selon les derniers chiffres publiés en ligne par le HCR.

Ils sont bien plus à avoir quitté le pays au total: plus de 7,3 millions de passage de frontière hors d’Ukraine et sans retour depuis ont été enregistrés jusqu’au 7 juin.

2,3 millions d’Ukrainiens sont eux revenus dans leur pays après l’avoir quitté, précise le HCR. Selon les responsables onusiens, ils reviennent notamment pour aller voir leurs proches, vérifier l’état de leurs propriétés, revenir travailler ou aider d’autres à partir.

Selon l’ONU, 90% des Ukrainiens qui ont fui à l’étranger sont des femmes et des enfants, les hommes de 18 à 60 ans étant obligé de rester car mobilisables pour servir dans l’armée.

L’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU (IOM) estime par ailleurs que plus de 8 millions d’Ukrainiens ont été déplacés à l’intérieur du pays à cause de la guerre.

Plus de la moitié des passages de frontière depuis l’Ukraine l’ont été vers la Pologne (3,8 millions d’arrivées, dont 1,15 million enregistrés sur place comme réfugiés), selon le HCR.

Des centaines de milliers d’autres ont trouvé refuge dans d’autres pays voisins comme la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie ou la Moldavie, chacun en ayant officiellement enregistré plusieurs dizaines de milliers comme réfugiés chez lui.

Mais la plupart des réfugiés enregistrés l’ont été dans d’autres pays européens: environ 780.000 en Allemagne, près de 367.000 en République Tchèque, plus de 118.000 en Espagne et des dizaines de milliers dans de nombreux autres Etats.

"Le niveau de solidarité envers les réfugiés observé dans (ces) pays reste extraordinaire", souligne le HCR, qui salue notamment la protection spéciale rapidement accordée aux réfugiés ukrainiens par les Etats membres de l’Union européenne.

Selon le HCR, plus de 1,1 million de personnes ont quitté l’Ukraine pour la Russie, et près de 17.000 pour le Bélarus, allié de Moscou, depuis le début de l’invasion. Aucun chiffre n’était disponible concernant le nombre de retours en Ukraine depuis ces deux pays.