L’ex-star du foot Rabah Madjer condamné à six mois de prison ferme

L’ex-attaquant vedette de l’équipe de football d’Algérie et du FC Porto et ancien sélectionneur national, Rabah Madjer, a été condamné jeudi à Alger à six mois de prison ferme, a confirmé l’ancien joueur, qui a ajouté qu’il allait faire appel.