Le Parlement européen veut interdire les produits issus du travail forcé

La Commission européenne a proposé en février dernier une directive sur ce devoir de vigilance des entreprises, qui vise à favoriser un comportement durable et responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeur mondiales. Ces entreprises seront tenues de détecter et empêcher les incidences négatives de leurs activités sur les droits de l’homme (travail des enfants et exploitation des travailleurs, par exemple) et sur l’environnement (pollution, perte de biodiversité, etc.) Mais seules les plus grandes firmes sont concernées, à savoir quelque 13.000 dans l’UE et 4.000 à l’étranger.