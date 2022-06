La star de téléréalité Mujdat Saglam, «le mec à Milla», mis en examen

L’homme de 35 ans, suivi par plus de 600.000 abonnés sur Instagram, est soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’escroquerie dont le préjudice s’élèverait à environ 2 millions d’euros. Il a été mis en examen mercredi des chefs d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, banqueroute, blanchiment et fraude fiscale. Il a été placé sous contrôle judiciaire.