Brexit: la justice européenne confirme la perte du droit de vote des Britanniques aux communales

La Cour s’est prononcée à la suite d’une action introduite en France par une ressortissante britannique mariée à un Français et qui résidait dans le pays depuis 1984. Elle a notamment invoqué de la règle britannique dite "des 15 ans" selon laquelle un ressortissant britannique qui réside depuis plus de 15 ans à l’étranger n’est plus en droit de participer aux élections organisées au Royaume-Uni. Dans ce cas, cette femme se trouverait privée de tout droit de vote et d’éligibilité, tant en France qu’au Royaume-Uni.