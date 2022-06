Le Prince Charles nomme Sir David Attenborough chevalier grand-croix

Sir David Attenborough avait déjà été nommé chevalier (Knight Bachelor) par la reine Elizabeth II en 1985. Le biologiste et réalisateur de 96 ans reçoit aujourd’hui cette nouvelle distinction pour ses documentaires naturalistes et ses campagnes pour protéger l’environnement. Elle lui est accordée après son apparition lors de la "Platinum Party at the Palace", le concert du jubilé de platine de la Reine, qui s’est tenu le 4 juin devant le palais de Buckingham, à Londres.

Durant celui-ci, une séquence vidéo de Sir David Attenborough a été projetée sur le palais. Le prince William a ensuite souligné les efforts des "environnementalistes visionnaires", parmi lesquels figure le documentariste. Le duc de Cambridge a également évoqué la fierté qu’il éprouve pour son père, le prince Charles, et son grand-père, le défunt prince Philip, sensibles eux aussi à la cause environnementale.

Sir David Attenborough réalise des documentaires depuis 1954 et est narrateur dans nombre de films naturalistes, notamment dans la série britannique "Notre planète" ("Our planet"). Le journal The Guardian l’a qualifié de "personnage le plus aimé de Grande-Bretagne" et même de "superstar mondiale".

Le chanteur du groupe de rock Snow Patrol, Gary Lightbody, le directeur de l’agence de renseignement GCHQ, Sir Jeremy Fleming, le professeur Sir Andrew Pollard de l’Oxford Vaccine Group et des athlètes olympiques et paralympiques seront également honorés mercredi.