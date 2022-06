Guerre en Ukraine: les conséquences dans le monde s’aggravent, alerte le chef de l’ONU

"L’impact de la guerre sur la sécurité alimentaire, l’énergie et les finances est systémique, grave et s’accélère", a-t-il dit. "Pour les populations du monde entier, la guerre menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère, laissant dans son sillage le chaos social et économique", a averti le chef de l’ONU.