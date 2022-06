Voter pour les élections législatives françaises de 2022 depuis la Belgique: où se rendre?

Le monde est découpé en plusieurs circonscriptions, onze très exactement, qui éliront chacune un ou une député(e), soit 11 sur un total de 577 élus à l’assemblée nationale. La Belgique est regroupée au sein de la 4e circonscription, celle du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).

Les Français de l’étranger voteront plus tôt que les électeurs de la métropole et ceux d’Outre-mer. En Belgique, le premier tour du vote se tiendra le 5 juin et le second tour, le 19 juin 2022 .

Exprimer son suffrage sera possible depuis plusieurs bureaux de vote un peu partout en Belgique , qui se situent à Bruxelles, Anvers, Arlon, Charleroi, Gand, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai et Waterloo. Le Consulat Général de France à Bruxelles fourni la liste des bureaux de vote ici . Ils seront ouverts de 8 à 18h.

Il est également possible de voter par internet. Le premier tour se tient alors du 27 mai au 1er juin. Le deuxième tour du vote électronique aura lieu du 10 au 15 juin.

Les électeurs souhaitant voter par correspondance devront s’assurer que le courrier contenant leur bulletin de vote soit parvenu au poste consulaire le 3 juin à 18h au plus tard et, le 16 juin à 18h pour le second tour de scrutin.