Jubilé: Harry et Meghan retrouvent la famille royale, la reine n’ira pas à Epsom samedi

Très impopulaires au Royaume-Uni où leur départ a été vu comme un caprice, le duc de Sussex, médailles militaires accrochées à la veste, et la duchesse, en robe blanc cassé, ont reçu des applaudissements mais aussi quelques huées à leur arrivée à la cathédrale Saint-Paul. Ont suivi plus tard, avec leurs épouses, les héritiers du trône, Charles, 73 ans, et son fils William, qui fête ses 40 ans le 21 juin.

Le palais de Buckingham avait annoncé jeudi soir l’absence "à contrecoeur" de la monarque, pourtant cheffe de l’Eglise anglicane et très croyante, en raison d’un certain "inconfort". Comme de plus en plus souvent, la reine, qui a du mal à marcher, a été représentée par son héritier Charles.

Samedi, comme la presse le rapportait, elle se fera représenter par sa fille Anne pour le derby d’Epsom, malgré sa passion pour les courses hippiques. Elle les regardera à la télévision depuis le château de Windsor, ont fait savoir ses services.

Deuxième fils de la reine, Andrew, 62 ans, était absent vendredi car atteint du Covid-19, selon le palais de Buckingham. Il n’a plus aucun rôle officiel depuis des accusations d’agressions sexuelles en liaison avec l’affaire Epstein aux Etats-Unis, auxquelles il a mis fin en payant plusieurs millions de dollars.

Les célébrations continueront samedi avec un grand concert en soirée devant Buckingham Palace, avant des milliers de déjeuners et fêtes populaires entre voisins dimanche, puis une immense parade dans les rues de Londres, avec près de 10.000 participants.