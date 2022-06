Asile et migration: quelque 134 personnes arrêtées dans une enquête internationale pour traite d’êtres humains

Le transfert de personnes via la "route des Balkans" était le point d’attention de l’enquête. 134 suspects ont été arrêtés dont 63 rien qu’en Autriche. On dénombre pas moins de 900 cas de trafic dont la plupart se trouvent en Autriche et en Allemagne, selon la gendarmerie néerlandaise. "Souvent, les gens sont sur la route pendant des semaines dans des conditions misérables et doivent payer des milliers d’euros pour leur voyage", a-t-elle conclu.

Le réseau opérait dans plusieurs pays et ces pays ont dû collaborer pour permettre l’arrestation de plusieurs suspects principaux. 151 foyers ont été perquisitionnés simultanément au sein de 5 pays différents. Les dernières arrestations ont eu lieu lors de ces perquisitions. Elles ont également permis de saisir plus de 900.000 euros.

L’agence européenne de police criminelle Europol a dirigé l’enquête et collaboré avec les enquêteurs d’Autriche, des Pays-Bas, d’Allemagne, de Hongrie, de Roumanie et de Serbie. L’enquête a permis de déterminer des voies de passage qu’empruntaient les réseaux à travers l’Europe pour introduire clandestinement des gens venant d’Afghanistan et de Syrie.