Carte Covid: la France passe entièrement au rouge clair, la Wallonie en gris

Dans la carte Covid actualisée, publiée ce jeudi par le centre européen de prévention et de contrôle des maladies, la situation ne change pas en Flandre et à Bruxelles et reste au rouge clair.

En Wallonie par contre, on passe au gris. Ce qui signifie que le taux de tests se situe en dessous de 600 pour 100.000 habitants.

C’est également le cas dans plusieurs pays de l’Europe de l’est, de la Scandinavie ou encore pour nos voisins allemands et hollandais .

Si le Grand-Duché du Luxembourg reste en rouge foncé, c’est chez un autre de nos voisins que l’on observe un changement notable. Auparavant presque entièrement colorée de rouge foncé, la France métropolitaine passe entièrement au rouge clair.

De même, certaines régions d’Espagne, de Grèce, d’Autriche et d’Italie passent du rouge foncé au rouge clair.

Pour analyser le reste de la situation européenne, faites glisser le curseur vers la droite pour voir la situation du 26 mai. Et vers la gauche, pour la carte de ce jeudi 2 juin.