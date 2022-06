Voici les dernières infos sur l’obligation du port de la ceinture en Belgique qui fête son 47e anniversaire ce 1er juin 2022 (vidéo)

En Belgique, le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire le 1er juin 1975.Quarante-sept ans plus tard, si les occupants des véhicules se disent conscients qu’ils doivent appliquer la règle, certains ne le font pas encore.

Sur le premier semestre de l’an dernier, 23.485 procès-verbaux ont été dressés pour non-port de la ceinture et non utilisation du siège enfant, d’après les derniers chiffres de la police fédérale. Le taux relatif au port de la ceinture a fortement augmenté ces dernières années, avec environ 97% de personnes qui la portent à l’avant du véhicule, contre 86 % à l’arrière, selon les dernières estimations datant de fin 2018 communiquées par l’institut de sécurité routière Vias.

On ne fait plus de campagne de prévention sur le port de la ceinture, puisque pratiquement tout le monde la porte.

"À l’heure actuelle, on ne fait plus de campagne de prévention sur le port de la ceinture", souligne Benoît Godart, le porte-parole de l’institut de sécurité routière Vias. "Simplement parce que ce n’est plus nécessaire, puisque pratiquement tout le monde la porte. Ceux qui ne la portent pas sont contre: d’ailleurs, on constate qu’ils s’assoient dessus ou ont acheté une boucle qu’ils laissent en permanence branchée. Ces gens-là, on aura bien du mal à les convaincre."

Voici comment obtenir une exemption

Toute personne souhaitant être exemptée du port obligatoire de la ceinture doit se présenter chez son médecin traitant qui peut lui délivrer une attestation médicale. Avec ce document, le médecin signale que son patient présente une contre-indication médicale grave en ce qui concerne l’utilisation de la ceinture de sécurité. Actuellement, le médecin ne dispose toutefois d’aucune directive ni d’indication pour l’aider à évaluer une "contre-indication médicale grave". Pour recevoir l’exemption, il suffit ensuite au patient d’envoyer l’attestation du médecin au SPF Mobilité, qui l’octroie. Sur les 300.000 exemptions du port de la ceinture attribuées depuis 1976, environ 150.000 Belges circulent actuellement avec une dérogation.

Nous pensons qu’il n’existe pas de raisons médicales justifiant une exemption du port de la ceinture.

"Nous pensons qu’il n’existe pas de raisons médicales justifiant une exemption du port de la ceinture", ajoute Benoît Godart."D’ailleurs, nous estimons que 99% de ces dérogations ne devraient pas l’être. Il y a très peu de maladies qui sont rares et qui vous empêchent de mettre sa ceinture. Bien qu’elle ait des inconvénients ou soit inconfortable dans certains cas, il est toujours préférable de la boucler. Une adaptation de la ceinture ou du véhicule peut réduire une grande partie de l’incommodité. De plus, l’inconfort ne doit pas primer sur l’avantage que présente la ceinture en termes de sécurité. En fait, l’exemption ne peut être considérée que dans le cas où la vie est plus menacée par le port de la ceinture que par son non-port."

Depuis le 1er mars 2022, l’exemption n’est plus valable que pour dix ans

Depuis le 1er mars 2022, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur."Il est toujours nécessaire de produire un certificat médical, mais l’exemption n’est plus valable que pour dix ans." À partir de janvier 2026, tous les détenteurs d’une exemption devront relancer la procédure.