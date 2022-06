Guerre en Ukraine: une annexion dès juillet de territoires ukrainiens conquis par la Russie?

"Je table sur le fait que cela puisse avoir lieu en juillet", a ajouté ce responsable qui appartient à la délégation russe aux négociations de paix avec l’Ukraine qui sont paralysées depuis des semaines.

La Russie appelle "territoires libérés" les régions ukrainiennes qu’elle occupe avec ses alliés séparatistes.

Il s’agit des républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, dont Moscou a reconnu l’indépendance et dont les dirigeants ambitionnent de rejoindre la Russie, mais aussi des régions de Kherson et Zaporijjia, dans le sud de l’Ukraine, que l’armée russe a en grande partie conquises depuis fin février.

Des administrations y ont été imposées pour, par exemple, introduire le rouble russe comme monnaie, accorder la nationalité russe aux habitants ou encore installer les réseaux de communication russes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a lui insisté sur le fait que les habitants de ces quatre territoires "devaient pouvoir choisir leur avenir". "Nous ne doutons pas qu’ils prendront la meilleure décision", a-t-il dit.

En occupant ces régions, la Russie contrôle l’ensemble de la côte de la mer d’Azov, ce qui constitue un pont terrestre reliant le territoire russe à la péninsule de Crimée que Moscou a annexée en 2014.