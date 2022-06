France: ivre au volant d’une voiture volée, il conduisait avec son fils sur les genoux

L’histoire commence le mercredi 25 mai dans la journée quand son ancienne compagne appelle le commissariat pour signaler que son ex ne lui avait pas rendu sa voiture depuis près de deux mois. Quelques heures plus tard, les policiers ont réussi à repérer le véhicule. L’individu se trouvait bien au volant, avec en prime son enfant de 2 ans sur les genoux. Pour ne rien arranger à son cas, le père de famille présentait un taux d’alcool de 1,44 g/l de sang et n’était pas titulaire du permis de conduire. À l’issue de sa garde à vue, il a été laissé libre. Il sera convoqué ultérieurement devant la justice.