Les chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne se sont accordés ce lundi soir à Bruxelles sur une interdiction des importations de pétrole russe dans l’UE qui couvrirait plus de deux tiers de celles-ci , avec une exception temporaire pour le brut fourni par oléoduc, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. Grâce à un engagement confirmé par l’Allemagne et la Pologne, l’embargo effectif devrait toutefois monter jusqu’à 90% d’ici la fin de l’année.

- Les prix du pétrole à leur plus haut niveau en 2 mois

Les prix du pétrole ont nettement augmenté ce mardi , après l’accord intervenu la veille au sein de l’Union européenne pour un large embargo sur les importations de pétrole russe , comme sanction de la guerre en Ukraine. L’or noir a ainsi atteint son prix le plus élevé en deux mois.

- 2 soldats russes condamnés à 11 ans de prison pour avoir bombardé des villages

Un tribunal ukrainien a condamné ce mardi à 11 ans et demi de prison deux soldats russes accusés d’avoir bombardé au lance-missiles multiple deux villages dans la région de Kharkiv, dans l’est du pays, au premier jour de l’invasion.

- Un premier navire commercial a quitté Marioupol pour la Russie

Un premier navire commercial, chargé de métal, a quitté le port ukrainien de Marioupol, conquis par les forces russes, pour rejoindre Rostov-sur-le-Don en Russie, a annoncé ce mardi le dirigeant séparatiste prorusse Denis Pouchiline.

"Aujourd’hui 2.500 tonnes de rouleaux de tôle laminée sont sorties du port de Marioupol, le bateau s’est dirigé vers Rostov", écrit le chef des séparatistes prorusses de Donetsk sur sa messagerie Telegram.

"Ce noeud de transport est très important pour le Donbass", souligne Denis Pouchiline. "C’est un port très important sur la mer d’Azov et le seul où l’on peut transborder tous types de marchandises y compris en hiver", explique-t-il.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué qu’une partie des navires du port de Marioupol passerait dans la flotte commerciale de la république autoproclamée du Donetsk (DNR). "Une partie des bateaux passera sous juridiction de la DNR", a-t-il déclaré, cité par les agences russes, précisant que ces navires seraient "rebaptisés".