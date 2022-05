L’orque bloquée dans la Seine retrouvée morte ce lundi

La préfecture de la Seine-Maritime, qui a confirmé le décès de l’animal, va maintenant procéder à une autopsie afin de "recueillir un maximum d’informations et tenter d’établir les causes de l’errance et de la mort de cette orque."

Dimanche soir, cette même préfecture annonçait que l’orque allait être euthanasiée . L’état de santé de l’animal avait été jugé alarmant. Il souffrait de "lésions nécrotiques" et de "mucormycose". La décision de l’euthanasie avait été prise afin de "mettre fin aux souffrances subies par l’orque", toujours selon la préfecture de la Seine-Maritime. L’intervention n’aura finalement pas été nécessaire, l’orque étant morte entre-temps.

L’animal avait été aperçu pour la première fois le 16 mai. La femelle était "très probablement arrivée déjà affaiblie vers l’estuaire de la Seine", selon Gérard Mauger, vice-président du Groupe d’étude des cétacés du Cotentin (GECC).