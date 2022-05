Les Etats-Unis restent «préoccupés» après la visite de l’ONU au Xinjiang

"Les Etats-Unis restent préoccupés par la visite de la Haute commissaire de l’ONU chargée des droits de l’Homme, Michelle Bachelet, et de son équipe en République populaire de Chine et des efforts de cette dernière pour restreindre et manipuler ce déplacement", a déclaré M. Blinken dans un communiqué, ajoutant que les conditions de cette visite "n’ont pas permis une évaluation complète et indépendante de la situation des droits de l’Homme, y compris au Xinjiang", dans l’est du pays.