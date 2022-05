Le pape va créer 21 nouveaux cardinaux, dont l’ancien évêque de Gand Luc Van Looy

En cas de conclave, seuls 16 d’entre eux, ceux qui sont âgés de moins de 80 ans, pourront participer à l’élection d’un nouveau pape.

Cette annonce du pape François était attendue depuis plusieurs mois car le nombre des cardinaux électeurs était tombé à 117 alors que traditionnellement il s’élève à au moins 120. Le 27 août, leur nombre devrait donc passer à 133.

Parmi les futurs cardinaux électeurs figurent Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille (sud de la France), Peter Okpaleke, évêque d’Ekwulobia (Nigeria), Leonardo Ulrich Steiner, archevêque de Manaus (Brésil), Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão, archevêque de Goa et Damão (Inde), Robert Walter McElroy, évêque de San Diego (Etats-Unis) et Virgilio Do Carmo Da Silva, archevêque de Dili (Timor Oriental).

Mais aussi Oscar Cantoni, évêque de Côme (Italie), Anthony Poola, archevêque de Hyderabad (Inde), Paulo Cezar Costa, archevêque de Brasilia (Brésil), Richard Kuuia Baawobr, évêque de Wa (Ghana), William Seng Chye Goh, archevêque de Singapour, Adalberto Martinez Flores, archevêque d’Asunción (Paraguay) et Giorgio Marengo, préfet apostolique d’Oulan Bator(Mongolie).

Trois futurs cardinaux occupent des fonctions dans la Curie (gouvernement du Vatican): Arthur Roche, préfet de la Congrégation pour la Culte divin et la Discipline des sacrements, Lazzaro You Heung-sik, préfet de la congrégation pour le clergé, et Fernando Vérgez Alzaga, président du gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican.

Les cinq nouveaux cardinaux âgés de plus de 80 ans, qui ne pourront donc pas voter, sont Jorge Enrique Jiménez Carvajal, archevêque émérite de Carthagène (Colombie), Luc Van Looy, évêque de Gand de 2004 à 2019, Arrigo Miglio, archevêque émérite de Cagliari (Sardaigne, Italie), Gianfranco Ghirlanda, professeur de théologie, et Fortunato Frezza, chanoine de Saint-Pierre.

Il s’agira du huitième consistoire du pontificat du pape François.