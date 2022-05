France: un migrant meurt percuté par un train à Calais

Cet homme non identifié, "a priori adulte, et plutôt d’origine africaine", se trouvait à l’arrivée du train "allongé sur la voie, et possiblement allongé dans un sac de couchage", a déclaré à l’AFP le procureur adjoint de Boulogne-sur-mer, Patrick Leleu.

Il est "possible qu’il se soit relevé" dans les derniers instants, "sans que le conducteur n’ait eu, à quelque moment que ce soit, la possibilité de l’éviter", a-t-il ajouté. L’homme est décédé sur le coup.

"Vu l’endroit, qui n’est pas le lieu le plus accessible" pour aller s’installer, l’enquête s’oriente "soit vers la piste d’un suicide, soit celle d’une alcoolisation importante, avec une désorientation", a poursuivi M. Leleu.

Le commissariat de Calais va "se rapprocher des associations et des migrants eux mêmes" pour tenter de l’identifier.

Des centaines de migrants, notamment Irakiens, Iraniens, Soudanais et Érythréens, survivent dans des campements du littoral nord de la France, dans l’espoir de passer en Angleterre.