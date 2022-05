Guerre en Ukraine: Scholz et Macron demandent à Poutine des «négociations directes sérieuses» avec Zelensky

Lors d’un entretien de 80 minutes avec le président russe, les deux dirigeants "ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes", indique un communiqué de la chancellerie allemande. MM. Macron et Scholz ont "appelé le président russe à des négociations directes sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit".