Guerre en Ukraine: l’ex-président Porochenko dit s’être vu refuser de sortir du pays

M. Porochenko, président de 2014 à 2019 de l’Ukraine, se trouve aujourd’hui à la tête du parti Solidarité Européenne, la deuxième plus grande formation du Parlement et dans l’opposition à M. Zelensky. Selon son service de presse, M. Porochenko "s’est vu refuser de franchir la frontière de l’Ukraine" alors qu’il devait prendre part à l’assemblée parlementaire de l’Otan à Vilnius et avait reçu "toutes les permissions formelles pour quitter le pays" en tant que membre permanent de la délégation ukrainienne.