 «Une dizaine de morts» dans une frappe russe sur un terrain militaire à Dnipro

"Des missiles Iskander ont frappé un champ de manoeuvre de la Garde Nationale. On déplore une dizaine de morts et entre 30 et 35 blessés", a déclaré Guennadi Korban à la chaîne locale Dnipro TV. "Ceci malgré le fait que nous et les militaires avions essayé de prendre des précautions, en répartissant le personnel" sur tout le périmètre de cette installation, a-t-il ajouté, laissant entendre que les victimes étaient militaires.