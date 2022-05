Voici pourquoi la fortune de Warren Buffett (91 ans) augmente, alors que les personnes les plus riches de la planète perdent de l’argent

Selon les données du Bloomberg Billionaires Index, le patron de Tesla, Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a déjà perdu 77 milliards de dollars cette année. La valeur boursière de Tesla a presque diminué de moitié depuis le 1er janvier. Le patron d’Amazon Jeff Bezos, le deuxième plus riche, a perdu 64 milliards de dollars. Le Français le pape du luxe Bernard Arnault, patron d’un conglomérat avec des marques de luxe telles que Louis Vuitton, Dior et Moët Hennessy, a vu sa fortune se réduire par les marchés boursiers turbulents de 53 milliards de dollars, et l’ancien PDG de Microsoft Bill Gates de 19 milliards de dollards.

En cinquième position se trouve Warren Buffett, un vétéran du marché boursier âgé de 91 ans. Il est le seul parmi les cinq premiers à avoir vu sa richesse augmenter. Sa fortune a augmenté de près de 3 milliards de dollars pour atteindre 112 milliards de dollars.

La stratégie du maître investisseur

Lors de l’assemblée annuelle de sa société d’investissement Berkshire Hathaway, le maître investisseur Warren Buffett a déclaré que sa stratégie était la même depuis 60 ans: rechercher des bonnes affaires. "Je préfère acheter de grandes entreprises à un prix raisonnable que des entreprises sous-performantes à un prix avantageux", a-t-il écrit un jour dans une lettre à ses collègues actionnaires.

Berkshire Hathaway a également réalisé un certain nombre d’investissements importants ce printemps. Il an entre autres, acheté des actions de la banque américaine Citigroup pour près de 3 milliards de dollars. Buffett a également acheté pour 4,2 milliards de dollars d’actions du fabricant d’imprimantes et d’ordinateurs HP, ce qui lui donne 11% de la société. Et il a également investi massivement dans la société pétrolière et gazière Occidental Petroleum.

«Bitcoin ne produit rien»

Lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway, Buffett a déclaré qu’il n’achèterait pas tous les bitcoins du monde entier pour 25 dollars pour le moment. "Quand j’achète des appartements, ils rapportent des loyers, et quand j’achète des fermes, ils fournissent de la nourriture", dit Buffett. "Mais que produit le bitcoin? Rien. Que ça monte ou que ça descende, je ne sais pas. Mais d’une chose, j’en suis sûr: il ne produit rien. C’est déjà assez difficile d’investir dans des choses que je pense comprendre. Alors pourquoi devrais-je investir dans quelque chose que je ne comprends pas", a déclaré la légende de l’échange sur les crypto-monnaies.