Qui sont les victimes de la fusillade dans une école au Texas?

La première victime identifiée est l’enseignante Eva Mirales . Agée de 43 ans elle enseignait à l’école primaire Robb à Uvalde depuis 17 ans. Elle était mariée à Ruben Ruiz, un policier local. Le couple a eu une fille: Adalynn, qui vient d’obtenir son diplôme universitaire. Mirales se décrivait sur les réseaux sociaux comme une amoureuse des animaux et avait trois chiens: Callie, Kane et Koda.

Une tante de Mirales a déjà écrit sur les réseaux sociaux sa colère: "Je suis furieuse que ces fusillades continuent d’avoir lieu", a déclaré Lydia Martínez Delgado.

La deuxième victime est Irma Garcia . Elle a enseigné avec Mirales en quatrième année à l’école primaire Robb à Uvalde. Cette mère de quatre enfants était à l’école depuis 23 ans et a été nommée en 2019 comme l’une des meilleures enseignantes des États-Unis. "Ma tante n’a pas réussi: elle s’est sacrifiée pour protéger les enfants de sa classe", a écrit son cousin John sur les réseaux sociaux. "Je vous implore de garder ma famille dans vos prières: SON NOM EST IRMA GARCIA et elle est morte comme un HÉROS. Elle était aimée par beaucoup et nous manquera sincèrement."

Enfants

Amerie Garza (10 ans)

"Mon petit amour vole maintenant haut avec les anges là-haut", a écrit Angel Garza, le père d’Amerie Jo Garza, 10 ans, sur les réseaux sociaux. "S’il vous plaît, ne prenez pas une seule seconde pour acquise. Embrassez votre famille. Dites-leur que vous les aimez. Je t’aime, Amerie Jo. Veille sur ton petit frère pour moi."

Jose Flores (10 ans)

Il aimait le baseball selon son oncle Christopher Salazar. "C’était un petit garçon heureux", semble-t-il. "Il adorait ses parents. Il riait beaucoup et aimait s’amuser. C’était un garçon sensé qui aimait aller à l’école."

Xavier Lopez (10 ans)

La mère de Xavier Lopez était encore à l’école quelques heures avant la mort de son fils, selon un membre de la famille. "Xavier adorait les blagues et la danse, surtout la cumbia. Toujours des blagues, jamais sérieuses. Et puis son rire...", dit la mère Felicha Martinez. "Je n’oublierai jamais ce sourire. Tout le monde pourrait lui remonter le moral.

Selon sa mère, le garçon était aussi sportif: il aimait jouer au football américain et au baseball. Il s’intéressait aussi à l’art. "Il aimait toutes les activités où il pouvait être créatif, et surtout dessiner", a déclaré sa mère.

Eliahana Torres (10 ans)

Selon son grand-père, Eliahana Torres ne voulait pas vraiment aller à l’école mardi, mais devait quand même y aller de ses parents.

Makenna Elrod (10 ans)

Nevaeh Bravo (10 ans)

"Malheureusement, ma belle Nevaeh a été l’une des nombreuses victimes de la tragédie aujourd’hui", a écrit sa nièce sur les réseaux sociaux. "Repose en paix, ma chère fille. Tu ne méritais pas ça.

Uziyah Garcia (10 ans)

"Le plus doux petit garçon que j’ai jamais connu", décrit Uziyah Garcia par son grand-père. "Nous aimions jouer au football américain ensemble."

Rojelio Torres (10 ans)

Annabell Guadalupe Rodriguez (10 ans)

D’autres victimes doivent encore être identifiées.