La Corée du Nord tire trois missiles balistiques au lendemain de la visite de Biden en Asie

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a immédiatement convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale, ont fait savoir ses services.

Le régime nord-coréen, sous le coup de sanctions des Nations unies pour ses programmes d’armement, a accéléré ses essais de missiles ces derniers mois, blâmant l’attitude "hostile" des Etats-Unis.

Il a testé en mars un missile balistique intercontinental pour la première fois depuis 2017. Et les services de renseignement sud-coréens et américains le soupçonnent de préparer un essai nucléaire imminent, qui serait également son premier en cinq ans.

Le gouvernement américain avait dit ces derniers jours s’attendre à une "provocation" de la part de Pyongyang pendant ou juste après le séjour de Joe Biden, qui a achevé mardi soir une tournée en Corée du Sud et au Japon.

Un accroissement des manoeuvres américano-sud-coréennes risque de mettre en colère Pyongyang qui considère ces exercices comme des répétitions générales d’invasion. Ces manoeuvres ont été réduites ces dernières années en raison de la pandémie, et pour permettre aux prédécesseurs de MM. Biden et Yoon, Donald Trump et Moon Jae-in, de tenter un rapprochement avec la Corée du Nord.