Variole du singe: le centre européen de contrôle des maladies exhorte les pays à agir rapidement

Lundi, l’ECDC a publié une évaluation des risques et a appelé les pays à se concentrer sur l’identification rapide, le traitement, le suivi, la recherche des contacts et la notification des cas de variole du singe. Elle conseille également aux pays de vérifier la disponibilité des vaccins antivarioliques, des antiviraux et des équipements de protection pour le personnel de santé.