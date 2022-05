La foudre s’abat sur un hippodrome: un cheval tué, 4 personnes blessées

Ce lundi 23 mai 2022, la foudre s’est abattue sur un hippodrome français, dans l’Ain. Christian Porte, président de la Société des Courses Châtillonnaise, a donné des détails à TF1: "Notre quatrième course allait partir. Les hommes se préparaient et préparaient leurs chevaux. Soudainement, il y a eu un gros orage et la foudre est tombée sur un cheval. Le driver, c’est-à-dire la personne qui se trouvait dans le sulky, a été blessé ainsi qu’un autre professionnel et deux visiteurs".