44 heures de sommeil perdues par an à cause du réchauffement climatique

D’après One Earth, 44 heures de sommeil sont perdues en moyenne par an et par personne.Cette perte serait plus élevée pour les femmes que les hommes, plus élevée pour les personnes de plus de 65 ans et plus élevée pour les personnes qui vivent dans un pays sous-développé.

Mais pourquoi la chaleur dégrade notre sommeil? Le corps a besoin d’être refroidi avant d’aller dormir. Cette érosion du sommeil est néfaste pour la santé: elle augmente les risques d’accidents, de suicides et même de crises cardiaques.