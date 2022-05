«Poutine a tout détruit»: ancien prorusse, le maire d’Odessa fustige Moscou

"Les Russes sont actuellement sur notre terre et ils bombardent nos villes, tuant nos gens et nos soldats", constate Troukhanov lors d’un entretien à l’AFP. Pour lui, un point de non-retour a été franchi: il ne peut plus être question d’une quelconque amitié russo-ukrainienne. Il fustige les raids aériens, le blocus de la mer Noire et les millions de tonnes de céréales coincées dans les ports, dont Odessa. "Poutine a tout détruit", fulmine-t-il.