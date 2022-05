Biden a proposé des vaccins à la Corée du Nord: «Pas de réponse»

"Nous n’avons pas obtenu de réponse", a-t-il ajouté.

Biden dit qu’il ne rencontrera Kim Jong Un que s’il est «sincère»

Le président américain Joe Biden a affirmé samedi qu’il n’acceptera une éventuelle rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un que si ce dernier est "sincère".

Toute rencontre "dépendra de s’il est ou non sincère", a déclaré Biden au cours d’une conférence de presse conjointe à Séoul avec son homologue sud-coréen Yoon Suek-yeol.

Washington et Séoul veulent renforcer leurs exercices militaires face à la «menace» de Pyongyang

Les États-Unis et la Corée du Sud ont annoncé leur volonté de renforcer leurs exercices militaires conjoints pour faire face à la "menace" de la Corée du Nord.

"Compte tenu de l’évolution de la menace posée par la République populaire démocratique de Corée (RPDC), les deux dirigeants conviennent d’entamer des discussions en vue d’élargir la portée et l’ampleur des exercices et des entraînements militaires conjoints dans et aux alentours de la péninsule coréenne", selon un communiqué conjoint publié à l’issue d’un sommet à Séoul entre les présidents américain Joe Biden et sud-coréen Yoon Suk-yeol.