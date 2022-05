Elle décide alors de consulter les images de ses caméras de surveillance et découvre que deux hommes sont entrés dans un de ses boxes et ont volé une chèvre.

La fermière repère dans un deuxième temps la voiture des deux hommes sur un parking de supermarché. Elle alerte alors la gendarmerie.

Ce lundi 16 mai, les deux suspects ont été interpellés. Un des deux, âgé de 26 ans, a avoué avoir violé l’animal parce qu’il "préfère les chèvres aux femmes".

Selon le Parisien, il sera jugé en novembre 2022, pour des chefs d’accusation de viol et de sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif. Il risque jusqu’à trois ans de prison et une amende de 45.000 euros.

L’autre homme n’a pas participé au viol.