Variole du singe: c’est quoi cette maladie qui refait surface en Europe?

Depuis ce jeudi 19 mai 2022, 33 cas confirmés de la variole du singe ont déjà été signalés dans six pays différents, selon une mise à jour en temps réel de l’épidémiologiste Moritz Kraemer de l’Université d’Oxford. Il y a 14 cas confirmés au Portugal, 9 au Royaume-Uni, 7 en Espagne, 1 aux États-Unis, 1 en Italie et 1 en Suède. En outre, le Portugal a signalé 6 cas suspects, l’Espagne 16 cas suspects et le Canada 13 cas suspects.