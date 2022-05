«J’ai pas préparé, je suis désolée»: une (autre) candidate RN perd ses moyens en direct à la télévision (vidéo)

Ce mercredi 18 mai, Sophie Carnicer, candidate RN participait à un débat face à ses concurrents, diffusé sur France 3 Bourgogne. Et alors que le débat portait sur les services publics, Sophie Carnicer a été incapable de formuler la moindre réponse pour son premier passage télé.

Question du journaliste en plateau: “Comment résoudre cette équation: de moins en moins d’argent au niveau des collectivités locales, et une demande de plus en plus forte de services publics, ou de services à la population au sens large?”. Une véritable colle pour la candidate qui, au terme d’une longue hésitation, a finalement évoqué l’idée d’économiser sur... L’immigration. “J’ai pas préparé, je suis désolée”, a-t-elle finalement admis, comme vous pouvez le voir à la fin de la vidéo ci-dessous.