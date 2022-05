Emirates va recruter du personnel de cabine en Belgique

Depuis qu’elle a annoncé sa campagne de recrutement, l’entreprise a reçu 300.000 candidatures et a déjà commencé à embaucher, former et déployer du personnel afin de soutenir la montée en puissance de son réseau (70% de sa capacité pré-pandémique actuellement, et 80% durant l’été) et de répondre à l’augmentation de la demande de voyages due à l’assouplissement des restrictions de voyage dans le monde.

Les recruteurs seront à Bruxelles le samedi 28 mai. La participation se fait uniquement sur invitation. Les candidats intéressés peuvent se renseigner et postuler en ligne sur https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/

Parmi les prérequis, il faut notamment savoir parler et écrire couramment l’anglais. La capacité de parler une autre langue est un avantage. Il faut également mesurer au moins 160 cm et pouvoir atteindre 212 cm en se mettant sur la pointe des pieds, afin de pouvoir d’atteindre les équipements d’urgence sur tous les types d’avions.