Le Bélarus introduit la peine de mort pour tentative de «terrorisme»

Selon l’agence Interfax, le texte relève qu’aucune "préparation ou tentative" de crime n’est passible de peine de mort à l’exception de ceux qualifiés de "terroristes".

Depuis le vaste mouvement de contestation de 2020 contre la réélection de l’autoritaire Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, de nombreux opposants ont été inculpés et arrêtés pour tentative ou préparation d’acte de terrorisme.

En mars 2021, le parquet bélarusse avait annoncé que la cheffe de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, contrainte à l’exil en 2020 par la répression de la contestation, faisait elle-même l’objet d’une enquête pour "préparation d’acte de terrorisme en bande organisée", selon l’agence d’Etat bélarusse Belta.

Dernier pays d’Europe à appliquer la peine de mort

Le Bélarus, une ex-république soviétique alliée à la Russie, est le dernier pays d’Europe à encore appliquer la peine de mort. Le pays, qui procède à plusieurs exécutions chaque année, fusille ses condamnés.

Depuis la présidentielle de 2020, lors de laquelle Mme Tikhanovskaïa a amassé un soutien populaire surprise mobilisant des foules immenses pour dénoncer un scrutin truqué par Loukachenko, les autorités ont donné un tour de vis considérable, arrêtant des centaines de personnes et forçant à l’exil foule de dirigeants de l’opposition ou simple manifestants.

De nombreuses figures du mouvement ont été condamnées à de lourdes peines de prison, les ONG et médias indépendants ont été bannis et taxés d’extrémisme.

Un nouveau procès de 12 militants de l’opposition s’est ouvert d’ailleurs mercredi dans la ville de Grodno et leur dirigeant présumé, Nikolaï Avtoukhovitch, est notamment accusé d’acte de "terrorisme" et de préparation d’un acte de "terrorisme" en bande organisée, selon l’ONG de défense des droits humains Viasna, dont plusieurs membres et son chef sont également en prison.

Selon cette source, les enquêteurs accusent le groupe d’avoir incendié une voiture et la maison d’un policier, puis d’avoir fait exploser la voiture d’un autre.