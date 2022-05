Les fans de Johnny Depp sont accusés d’avoir «harcelé» sa fille Lily-Rose lors de son procès contre Amber Heard

Aujourd’hui, on apprend que Lily-Rose (22 ans), la fille de Johnny Depp, aurait reçu des centaines de messages de la part des fans de l’acteur pour ne pas avoir soutenu publiquement son père.

"Pas une seule photo de votre père! Quel genre d’être humain êtes-vous!?" "Après des années, vous serez partis et oubliés et les gens ne se souviendront de vous que comme la fille d’un homme légendaire." , pouvait-on lire sur Twitter.

Même si Lily-Rose ne s’est jamais exprimée sur cette affaire, elle a déjà défendu son père dans un post Instagram, en 2016, lorsque les accusations d’Amber contre Johnny ont été rendues publiques pour la première fois. "Mon père est la personne la plus douce et la plus aimante que je connaisse, il n’a été rien d’autre qu’un père merveilleux pour mon petit frère et moi, et tous ceux qui le connaissent, diraient la même chose", déclarait-elle.